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維蓮爆C肝群聚感染 民眾恐慌衛生所抽血檢查

民眾前往楊梅區衛生所抽血檢查。（記者周敏鴻攝）

2017-05-17  13:11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區維蓮診所無良重複使用針具，疑為導致全台首例C型肝炎群聚感染的主因，消息傳出，引起曾到維蓮診所就醫的民眾恐慌，上午已有50多人前往楊梅區衛生所抽血檢查，他們痛罵：「實在太沒良心了！」

桃園市出現5例急性病毒性C型肝炎，衛生局追蹤，30歲到60多歲的5個案例，都曾到維蓮診所就醫，而原因竟可能是重複使用針具。

楊梅區衛生所上午湧入多位民眾，要求醫護人員抽血檢查，希望盡快知道自己是否也罹患C型肝炎，他們說，維蓮診所在地方經營多年，前往看診的多是感冒、傷風等生小病的附近居民，醫護人員態度親切，很受病患信任，沒想到竟會爆發共用針具的無良醫療行為。

「如果是真的為了省錢，不換針頭，實在是太沒有良心了！」但民眾回想，到維蓮診所看病的過程，若需要打針，就會由同一位護理師注射，只是印象中，護理師似乎都拆封新的針具使用，實在不知道什麼環節出了問題。

還有民眾說，新聞爆發前，地方已有維蓮診所爆發C肝群聚感染的傳言，當時不以為意，沒想到事態竟如此嚴重，就怕自己也被感染，才趕忙到衛生所抽血檢查。

桃園市政府衛生局人員指出，2016年6月10日到今年5月12日間，曾前往維蓮診所進行針劑治療的民眾，估計約1200人，都屬高風險，最好主動前往楊梅區衛生所抽血檢查。

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  • 民眾前往楊梅區衛生所抽血檢查，還需排隊等待。（記者周敏鴻攝）

    民眾前往楊梅區衛生所抽血檢查，還需排隊等待。（記者周敏鴻攝）

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