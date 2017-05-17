| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網球》美媒驚爆99％選手反對 莎娃未獲法網外卡 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

吉貝人發出怒吼 爭取基礎設施營造無障礙環境

吉貝交通船白沙之星，泊靠在赤崁碼頭卻沒有無障礙設施。（記者劉禹慶翻攝）

2017-05-17  13:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海旅遊勝地吉貝島，吉貝島促進會總管陳金福指出，島上居民主要仰賴交通船白沙之星出入，卻在赤崁碼頭泊靠處沒有無障礙設施，上下船都需要仰賴人力，讓吉貝人認為是三等國民，因此怒吼爭取營造無礙環境。

陳金福表示，吉貝是澎湖北海觀光大島，每年觀光旺季還有工作機會，但仍免不了與澎湖其他島嶼一樣，逐漸邁向高齡化社會，衍生出就醫、坐輪椅搭船不方便等情事，雖然船員、親人、旅客會熱心幫忙徒手抬上抬下，但老了、病了需要輪椅輔助已經夠尷尬，勞煩別人抬更倍感尊嚴盡失；更嚴重者需使用擔架再碰到退潮時，還必須連同擔架綑著，五花大綁的被人抬更加沒尊嚴，而且險象環生！

另外侯船碼頭設了既不遮陽也不擋雨的涼亭，是僅供裝飾用的嗎？船靠岸剛好雨來了，或等船時來了大雨，未帶雨具的民眾只有可憐的被像落湯雞一樣被雨無情潑淋。而侯船區的公廁竟是綁著繩索封住，禁止女士或大號使用，都讓吉貝民眾不滿。

針對吉貝民眾的心聲，澎湖縣政府工務處長蔡淇賢表示，有設置浮動碼頭及斜坡道解決輪椅上下船問題，但主要還是潮差的問題，中潮或高潮都沒問題，但若退潮就必須仰賴人力，而候船室的涼亭無法遮風避雨問題，則會研議改善；至於候船室廁所，白沙鄉長莊美李已通知代管社區理事長，找出堵塞不通的問題，編列預算加以改善。

廣告
  • 交通船候船室搭建的涼亭，無法遮風也無法避雨。（記者劉禹慶翻攝）

    交通船候船室搭建的涼亭，無法遮風也無法避雨。（記者劉禹慶翻攝）

  • 候船區廁所屢傳故障，女士不能如廁也無法大號。（記者劉禹慶翻攝）

    候船區廁所屢傳故障，女士不能如廁也無法大號。（記者劉禹慶翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吉貝島 基礎設施 無障礙設施
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：吉貝人發出怒吼 爭取基礎設施營造無障礙環境


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.