吉貝人發出怒吼 爭取基礎設施營造無障礙環境

吉貝交通船白沙之星，泊靠在赤崁碼頭卻沒有無障礙設施。（記者劉禹慶翻攝）

2017-05-17 13:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海旅遊勝地吉貝島，吉貝島促進會總管陳金福指出，島上居民主要仰賴交通船白沙之星出入，卻在赤崁碼頭泊靠處沒有無障礙設施，上下船都需要仰賴人力，讓吉貝人認為是三等國民，因此怒吼爭取營造無礙環境。

陳金福表示，吉貝是澎湖北海觀光大島，每年觀光旺季還有工作機會，但仍免不了與澎湖其他島嶼一樣，逐漸邁向高齡化社會，衍生出就醫、坐輪椅搭船不方便等情事，雖然船員、親人、旅客會熱心幫忙徒手抬上抬下，但老了、病了需要輪椅輔助已經夠尷尬，勞煩別人抬更倍感尊嚴盡失；更嚴重者需使用擔架再碰到退潮時，還必須連同擔架綑著，五花大綁的被人抬更加沒尊嚴，而且險象環生！

另外侯船碼頭設了既不遮陽也不擋雨的涼亭，是僅供裝飾用的嗎？船靠岸剛好雨來了，或等船時來了大雨，未帶雨具的民眾只有可憐的被像落湯雞一樣被雨無情潑淋。而侯船區的公廁竟是綁著繩索封住，禁止女士或大號使用，都讓吉貝民眾不滿。

針對吉貝民眾的心聲，澎湖縣政府工務處長蔡淇賢表示，有設置浮動碼頭及斜坡道解決輪椅上下船問題，但主要還是潮差的問題，中潮或高潮都沒問題，但若退潮就必須仰賴人力，而候船室的涼亭無法遮風避雨問題，則會研議改善；至於候船室廁所，白沙鄉長莊美李已通知代管社區理事長，找出堵塞不通的問題，編列預算加以改善。