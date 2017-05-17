| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

國中會考520登場 高雄考生比去年少3967人

國中會考即將登場，高雄試務人員提醒考生務必熟記並遵守相關規定。（記者洪定宏攝）

2017-05-17  13:06

〔記者洪定宏／高雄報導〕國中教育會考將於本月20、21日登場，高雄共有2萬7068名考生，比去年減少3967人；這次有126人申請特殊需求，其中2人因免疫系統問題，曾在加護病房治療，目前返家休養，主辦的高雄中學先安排他們使用單獨試場，並與醫院聯繫妥當，若考前有狀況，就到個人病房應試。

雄中表示，考生最常違規的是手機、穿戴式裝置或電子產品問題，所以再次提醒「一律不准攜入試場」，若不慎攜入，務必關機或取下電池，放置在試場前方或後方。

因去年其他縣市曾發生停電事件，所以全國試務會規定，若停電影響考試時間，就給予延長，但以20分鐘為限。

另外，六龜高中被教育部列為「完全免試」學校，也就是報名的國中應屆畢業生，不必參加會考，就能直接進入六龜高中就讀。

教育局指出，核定六龜高中可招收3班共117人，其中釋出59個名額給「完全免試」項目，有25人報名，全都上榜。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 六龜高中 國中會考 高雄
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：國中會考520登場 高雄考生比去年少3967人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.