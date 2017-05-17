國中會考520登場 高雄考生比去年少3967人

國中會考即將登場，高雄試務人員提醒考生務必熟記並遵守相關規定。（記者洪定宏攝）

2017-05-17 13:06

〔記者洪定宏／高雄報導〕國中教育會考將於本月20、21日登場，高雄共有2萬7068名考生，比去年減少3967人；這次有126人申請特殊需求，其中2人因免疫系統問題，曾在加護病房治療，目前返家休養，主辦的高雄中學先安排他們使用單獨試場，並與醫院聯繫妥當，若考前有狀況，就到個人病房應試。

雄中表示，考生最常違規的是手機、穿戴式裝置或電子產品問題，所以再次提醒「一律不准攜入試場」，若不慎攜入，務必關機或取下電池，放置在試場前方或後方。

因去年其他縣市曾發生停電事件，所以全國試務會規定，若停電影響考試時間，就給予延長，但以20分鐘為限。

另外，六龜高中被教育部列為「完全免試」學校，也就是報名的國中應屆畢業生，不必參加會考，就能直接進入六龜高中就讀。

教育局指出，核定六龜高中可招收3班共117人，其中釋出59個名額給「完全免試」項目，有25人報名，全都上榜。