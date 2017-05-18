想吃吃看嗎？ 這些漂亮冰棒的原料其實是汙水！

猜猜看這些冰棒的原料和內餡是什麼？（圖片授權：100%純污水製冰所）

2017-05-18 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕這看起來像是藝術品般的冰淇淋，竟隱含著台灣水源污染的危機？你可曾注意過這些就在家旁邊的溪流、河水裡有些什麼？除了「臭不臭」、「清澈與否」對這些水源你還會有什麼形容詞？

台灣藝術大學視覺傳達設計系 的學生設計出100款汙水製成的冰棒，包括在三重水漾公園、東石漁港、花蓮溪等地取得的水源，製作出這些看起來十分漂亮的冰品，再將其以復刻的模式做成1:1的模型，之後為這些「冰」換上華麗的外包裝。

仔細一看這些冰的內餡，不是草莓、巧克力，而是 菸蒂、福壽螺、廢紙漿 ，了解它們的真實樣貌後，或許你會覺得驚訝與噁心，但這些水源其實與我們的日常生活息息相關，不僅影響飲用水，更會造成土地汙染等問題。

這項設計主要是為了向大家傳達水的重要性，也獲得 入圍「2017金點新秀年度最佳設計獎」 的肯定。若是想要了解更多，建議大家不妨到到新一代設計展參觀。

新一代設計展

地點：台北世貿一館

展出日期：2017/05/19~2017/05/22

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