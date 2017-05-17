暑期戰鬥營開跑 7198人搶3280個名額

2017-05-17 12:55

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今上午召開記者會，針對今年度全民國防教育暑期戰鬥營正、備取人員公開抽籤，共抽出17個營隊、35梯次，共計3280人，不過，此次共有7198人報名，相當踴躍。國防部將在「政戰資訊服務網」及「全民國防教育全球資訊網」公布正、備取名單，提供各界查詢。

國防部指出，今年全民國防教育暑期戰鬥營有19個營隊，17個採網路統一報名，醫學研習營、科學體驗營為獨立招生，前者資訊在5月12日公布於國防醫學院全球資訊網，後者則將在6月5日於中正預校官網公布正、備取人員名單。

國防部政戰局文宣心戰處長陳育琳指出，暑期戰鬥營今年邁入第12年，已接訓3萬5792人，報名人數年年爆滿，顯示每年的戰鬥營，都獲熱烈迴響、好評。和去年相比，今年增辦陸軍迅雷、實踐、洄瀾等射擊體驗營，以及國防部軍樂體驗營，總共新增4個營隊。