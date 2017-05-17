北市4個易積水點 增設抽水機啟用

2017-05-17 12:50

〔記者黃建豪／台北報導〕防汛期已至，加上近期梅雨季到，台北市許多地勢低窪處容易積水，造成交通或民生不便，為此，台北市水利工程處今年針對4處易積水地點設置抽水機，5月已正式啟用，盼讓附近民眾不用再煩惱積水問題。

水利處表示，羅斯福路6段142巷底、敦化北路155巷100弄、承德路7段401巷底兩處，容易在豪暴雨過後產生積水，調查後發現，因為這些地方地勢相當低窪，颱風來襲期間，挾帶大量降雨，當地雨水無法經由重力排水方式自行排入系統，就會造成積水現象。

針對上述積水地點，以往水利處都會動用移動式抽水機至當地抽水，為了一勞永逸，今年編列1000萬元預算，於上述4個位置增設抽水井，每個抽水井並加裝2台8英吋抽水機，當水位到達一定高度時，抽水機就會自行啟動，強制將水排到河川或雨水下水道。

水利處表示，該工程開工後，在施工中曾遭遇管線障礙，造成工程推動困難，努力與台電、中華電信及瓦斯公司協調後，已於日前完工，今年5月正式加入防汛工作，將可全面改善地方積淹水情形。