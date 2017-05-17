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猴塞雷！這所高中包辦英語口說大賽雙料冠軍
2017-05-17 12:49
〔記者王俊忠／台南報導〕南市東區德光中學的高中部與高職部學生又在全國「MyET英語口說」大賽包辦多項獎項，該校高中四隊與高職二隊分獲高中組前四名與高職組前兩名；有三位學生摘下個人獎最高成績。
在高中組拿下個人總分最高分的高三男生劉昀杰表示，從高一起就參加這項比賽，每次都獲得不錯成績，因這比賽強調英語口說，平時自己會加強英語口說能力；學校有聘外籍老師，會利用外師上課時多與外師以英語聊天、對話，增強口說能力，英檢已通過中級檢定。
這項由空中英語教室與艾爾科技公司主辦的「第八屆MyET 英語口說全國高中職聯賽」，日前在台大外語教學中心決賽，德光派出高中四隊、高職二隊，分別在決賽包辦前四名與前兩名。校方說，可謂彈無虛發。
德光中學校長王文俊認為，德光過去多年在英語教育的落實，打造學生英語口說能力好的底子，七、八年來在這項比賽都包辦前幾名，教學扎根、努力不斷練習是德光生能過關斬將的重要原因。
德光高中組前四名依序是第一名：陳忻言、王奕傑、張博涵、汪洧頡、趙翊帆；第二名：王宣翰、李祥正、林軒正、陳柏臻、陳曉葳；第三名：劉昀杰、王泓凱、林亮佑、王宇軒、蘇智翔；第四名：王威凱、張博舜、黃亮愷、汪嘉祥、許竣喆。
高職組第一名：林以勒、梁云奕、吳皇承、許舜晽、許舜葳；第二名：徐岑毅、莊子毅、郭展綸、丘宏鈺與黃翰霆。
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