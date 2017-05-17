中捷綠線延伸彰化路線 彰縣議員要求進市區

2017-05-17 12:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只是擦邊球？台中捷運綠線確定延伸到彰化市，但路線只到彰化市的郊區，縣議員林世賢、張瀚天今天在縣議會定期大會質詢時強調，這樣對市區幫助不大，林世賢建議路線應該東移；張瀚天認為應該要延伸進入市區，才真正對彰化市有幫助！

彰化縣長魏明谷表示，台中捷運綠線進入彰化市，縣府就有行政管轄權，至於路線部分，在規劃之前就會廣徵民意。

張瀚天認為，捷運只是單線的話，對於交通與地方發展不大，應該採取環狀路線，才能真正帶動地方發展，最重要的是要深入市區；現在中捷路線彰化延伸線的計畫路線是延著金馬東路，應該要有配套措施，彰化市東區擴大都市計畫應該要同步進行，才能真正有助益。

林世賢則強調，中捷綠線彰化延伸線，現有的計畫是要走金馬東路，但這樣對彰化市來說「只是擦邊球」，應該「東移」路線，直接深入東區走彰南路，配合未來的彰化市東區擴大都市計畫發展才有幫助。