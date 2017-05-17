| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網球》美媒驚爆99％選手反對 莎娃未獲法網外卡 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

中捷綠線延伸彰化路線 彰縣議員要求進市區

2017-05-17  12:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只是擦邊球？台中捷運綠線確定延伸到彰化市，但路線只到彰化市的郊區，縣議員林世賢、張瀚天今天在縣議會定期大會質詢時強調，這樣對市區幫助不大，林世賢建議路線應該東移；張瀚天認為應該要延伸進入市區，才真正對彰化市有幫助！

彰化縣長魏明谷表示，台中捷運綠線進入彰化市，縣府就有行政管轄權，至於路線部分，在規劃之前就會廣徵民意。

張瀚天認為，捷運只是單線的話，對於交通與地方發展不大，應該採取環狀路線，才能真正帶動地方發展，最重要的是要深入市區；現在中捷路線彰化延伸線的計畫路線是延著金馬東路，應該要有配套措施，彰化市東區擴大都市計畫應該要同步進行，才能真正有助益。

林世賢則強調，中捷綠線彰化延伸線，現有的計畫是要走金馬東路，但這樣對彰化市來說「只是擦邊球」，應該「東移」路線，直接深入東區走彰南路，配合未來的彰化市東區擴大都市計畫發展才有幫助。

廣告
  • 彰化縣議員林世賢建議中捷綠線應該東移，才能真正有幫助。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化縣議員林世賢建議中捷綠線應該東移，才能真正有幫助。（記者劉曉欣翻攝）

  • 台中捷運綠線確定延伸到彰化市，計畫路線是進入金馬東路，但彰化民代認為路線對地方沒有幫助。（記者劉曉欣攝）

    台中捷運綠線確定延伸到彰化市，計畫路線是進入金馬東路，但彰化民代認為路線對地方沒有幫助。（記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台中捷運延伸 彰化市 擴大都市計畫
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：中捷綠線延伸彰化路線 彰縣議員要求進市區


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.