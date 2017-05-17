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野宴廚房真有洗衣粉 衛生局：合理懷疑用來洗碗

2017-05-17  12:42

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖燒肉店「野宴」遭爆衛生條件不佳，不但用洗衣粉洗碗，洗碗槽用水一整天沒換過外，員工還被要求將吃剩食材回收再上桌。台北市衛生局也說，本月稽查野宴時，確實發現廚房中有洗衣粉，將再約談業者說明。

根據《蘋果日報》報導，台北市衛生局食品藥物管理處處長王明理表示，衛生局在接獲投訴後，於本月2日派員到店內稽查，雖然廚房內有洗碗機與洗碗清潔劑，但同時也有發現擺放洗衣粉。

王明理說，業者解釋洗衣粉是用來清潔地板，但依《食品良好衛生規範準》規定，洗衣粉、清潔劑不可放置在廚房，且現場一共有2、3桶未開封的洗衣粉，合理懷疑店家使用洗衣粉洗碗。

王明理指出，過程中還發現餐具、製冰機、冷藏沙拉吧台風扇不潔，以及員工未提供體檢表等缺失，若未限期改善，將依《食品安全衛生管理法》開罰6萬元到2億元罰鍰。至於回收食材的控訴，衛生局將於本週五要求業者說明。

此外，有員工爆料店家總是能在衛生局稽查前換回洗碗精，質疑雙方私下已有默契。王明理對此強烈反駁，強調衛生局依法行政，絕不可能告知業者稽查日期，且要是有事先通知，就不會在廚房中發現洗衣粉。

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  • 連鎖燒肉店野宴遭爆衛生條件欠佳，甚至回收剩餘食材重新上桌。圖為示意圖。（資料照，記者黃美珠攝）

    連鎖燒肉店野宴遭爆衛生條件欠佳，甚至回收剩餘食材重新上桌。圖為示意圖。（資料照，記者黃美珠攝）

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