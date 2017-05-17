南市修自治條例 公園公廁、涼棚等建築免綠標章

2017-05-17 12:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府考量原「台南市低碳城市自治條例」對於公有建築物，因規模較小或用途特殊，申請綠建築標章確有困難，因此修正自治條例「新建公有建築物一定規模以下或用途特殊者，可免申請綠建築標章」，例如公園公廁、涼棚等公有設施就免綠標章。

工務局表示，市府於今年4月17日修正發布該自治條例第21條第3項，因此配合公告新建公有建築物一定規模以下或用途特殊者，免申請綠建築標章，免申請情況包括，建築物每幢總樓地板面積500平方公尺以下；四周外牆總透空率2/3以上之風雨球場、游泳池、車棚、涼亭等類似建築物，且每幢總樓地板面積1500平方公尺以下；未供教學或行政空間使用之用的農業設施、溫室、園藝設施等類似用途建築物。

工務局表示，南市推動「低碳城市」政策，積極推動發展各項綠色科技產業，特別制定「台南市低碳城市自治條例」，並自101年12月22日發布實施，對於公有或公告指定區域的新建建築物，制定新式規範較中央嚴格，以強調落實低碳城市的決心。

依「台南市低碳城市自治條例」第21條規定，南市公有或經市府公告指定地區的新建建築物，於申請建造執照時，應設置太陽能熱水系統或綠能發電系統、採用雨水貯留回收系統等，取得綠建築標章。

工務局不諱言，實施至今，部分公有建築物因規模較小或用途特殊，無法申請綠建築標章，影響工期延宕又耗增預算經費，因此與時俱進修正，並且可以節省公帑。