教科書比珍奶便宜 閱讀協會籲政府：改變書價政策

台灣閱讀協會今天舉行記者會，呼籲政府應該讓教科書回到自由價格市場，才能有效提升內容品質，真正落實教育的公平性。（記者楊媛婷攝）

2017-05-17 12:41

〔記者楊媛婷／台北報導〕「讀書」、「讀書」，常在台灣家庭出現用語的書，往往是指教育系統中的「教科書」，教育部於民國91年開始「全國教科書計、議價作業」後，因排除書商而無法反映成本，一本教科書比一杯珍奶、一塊雞排還便宜，使品質直直落，台灣閱讀協會呼籲教育部應改變書價政策，由市場主導、提升教科書品質與多樣性。

不同過去國立編譯館課本成本大多由國家編列預算支出，一綱多本政策推出後，教育部「全國教科書計、議價作業」小組成立以來，委員一直排除書商，該組討論出的計價公式與教科書單頁價格等，一直無法反映出真正的成本，台灣閱讀協會指出，以國小6年級自然科的教育書而言，近五年平均價格僅約33元，過低的價格導致書商無利可圖下，改從周邊商品下手，參考書的價格遠高於教科書。

以國語科而言，買齊全部的練習本、實戰手冊等「周邊」，價格就超過千元，台東大學師範學院院長曾世杰舉美國單本語文教科書定價換算台幣為1353元，台灣語文教科書一本單價僅48元，高達近30倍的價差使書商也只能從周邊商品下手以支撐公司生存，加上近年物價上漲，教科書每頁價格年年下降，廠商也只能減少研發成本，各版本內容趨同，教學支援也弱化等問題，買不起參考書的窮苦家庭更受害，他建議若要從根本下手，政府應該停止介入教科書價格，另外也效法俄羅斯、新加坡、英國、美國、德國等地教科書借用制度，透過借用制度將教科書改為4年一購，提高每頁預算，讓教科書品質提升。

台灣家長教育聯盟秘書長李昭瑢則表示現在教科書都是價先量行，但隨著資訊爆炸的年代，愈多知識湧入下更突顯教科書的重要性，認為政府應該質先量行。書林出版社董事長、台師大翻譯研究所助理教授蘇正隆則舉目前有引進台灣市面的香港國中歷史教科書、美國小學教科書為例，由於內容精彩、講述清晰，反而香港、美國等地的教科書成為對外輸出的文化財，即使美國小學教科書單科包含全部教材就折合台幣1萬4千多元，仍有不少家長選購。