保健》千萬別亂補 醫師：女性飲四物挑體質

2017-05-17 12:19

〔記者黃文瑜／台南報導〕千萬別亂補！現代人越來越重視養身觀念，「四物湯」被視為女性調經、補血的聖品，市面上玲瑯滿目的四物飲，讓女性更加容易補身，但醫師提醒，四物湯不是每個人都適宜，體質不適合反而越補越大洞，建議女性照醫師指示進補。

奇美醫學中心中醫部主治醫師廖芳儀表示，就中醫而言，女性生理期後會讓體內的氣血會呈現較低落的狀態，因此生理期過後適當地補血是符合中醫理論的養生方式。但是體質偏燥熱的女性，反而不需要在生理期後補血，腎虛寒冷體質的婦女還可以選擇杜仲茶或是桂圓紅棗茶，偏於容易疲倦的氣虛體質反而要選擇當歸黃耆等藥材。

她進一步指出，有子宮肌瘤、子宮內膜異位症、子宮腺肌症等病症的病人，千萬不能以四物進補，否則會提供瘤囊腫增生的養份。生理期後適當補充葡萄、蘋果、芝麻、紫菜、櫻桃、蔓越莓、紅鳳菜、紅莧菜等補血的蔬果，也是非常適合的食療方式。