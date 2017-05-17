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台南好筍上市 鮮味宅配到府

2017-05-17  12:17

［記者王涵平／台南報導］雨水降，竹筍產季開始，台南6大竹筍產區今日聯合行銷，關廟、歸仁與龍崎農會更透過宅配將台南好筍鮮味直送到府。

南市農業局農會輔導科長吳威達表示，南市竹筍栽種面積約3872公頃、產量約36730公噸，主要種植綠竹筍與麻竹筍，主要產區分布於關廟、新化、龍崎、白河、左鎮、歸仁等區，竹筍除了鮮食，也有不少農會製成竹醋液、竹炭等相關產品，甚至設置竹炭故事館，積極推廣竹產業文化。

龍崎、關廟、新化、左鎮、歸仁與白河等6區農會今日聯合行銷，各區農會介紹在地竹筍、示範竹筍風味料理，詳情可電洽各區農會推廣股。

龍崎農會推出綠竹筍電鍋懶人料理，製作開胃的涼拌筍與醃製酸筍，簡單步驟就能品嘗竹筍鮮甜美味。關廟農會以綠竹筍與鹹蛋黃、辣椒等料理金沙筍片，色香味俱全，令人垂涎。歸仁農會以越式春捲皮包綠竹筍，清爽又有飽足感。左鎮農會推出麻竹筍披薩，新化農會將麻竹筍與五花肉、蝦米等爆香製作竹筍飯，白河農會以綠竹筍、鮮蝦與小黃瓜製作泰式料理。

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  • 雨水降，竹筍產季開始，台南6大竹筍產區今日聯合行銷，關廟、歸仁與龍崎農會更透過宅配將台南好筍鮮味直送到府。（記者王涵平攝）

    雨水降，竹筍產季開始，台南6大竹筍產區今日聯合行銷，關廟、歸仁與龍崎農會更透過宅配將台南好筍鮮味直送到府。（記者王涵平攝）

  • 雨水降，竹筍產季開始，台南6大竹筍產區今日聯合行銷，關廟、歸仁與龍崎農會更透過宅配將台南好筍鮮味直送到府。（記者王涵平攝）

    雨水降，竹筍產季開始，台南6大竹筍產區今日聯合行銷，關廟、歸仁與龍崎農會更透過宅配將台南好筍鮮味直送到府。（記者王涵平攝）

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