有一天我們也會老... 華山、賣場聯手募粽送獨老

2017-05-17 12:24

［記者許展溢／苗栗報導］「有一天我們也會老」，苗栗華山基金會頭份站指出，許多邊緣老寶貝需要被關心，尤其每到重要節日，獨居長輩最感孤單。端午節將到，今年首度與大潤發頭份店募集300顆粽子，分送給頭份市、三灣、南庄及獅潭鄉的152位長輩。

華山頭份站站長林芝羽說，台灣人口逐年老化，基金會目前在苗栗照顧將近千位獨居老人，對象都是65歲以上失能、失依及失智，希望大家能多關照獨居長輩，了解他們的需求，提供協助。

地方社團力量大，大潤發頭份店客服經理廖玟政說，某一天看到華山基金會在臉書社群《我是頭份人》發文募集物資，因此聯繫基金會，送上長輩所需生活用品。更感動的是，基金會長期服務老寶貝，體悟「有一天我們也會老」，因此發想，在端午節前夕一起募集粽子，讓長輩擁有一個暖心的節日。

林芝羽說，其中一位70幾歲的楊爺爺，視力很模糊，卻一人住在頭份某座橋下，那裡沒水也沒電，實在很需要各界幫忙。

林芝羽、廖玟政都表示，台灣人最重視三節，但通常節日也是獨居長輩最孤單的時候，希望藉由這分關懷，讓更多人知道，其實社會上許多角落，還有一群老寶貝需要被看見，並關心、照顧他們。