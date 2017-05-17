白沙屯媽祖網路電視台 大學師生參觀喊讚
2017-05-17 12:03
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕由一群義工組織發起的白沙屯媽祖網路電視台，致力於發揚白沙屯媽祖婆文化與信仰，由於義工對媽祖婆的虔誠信仰，自掏腰包添購不少設備，並在網路直播，吸引聯合大學客傳所師生前往參觀，面對面接觸新設備，並了解電視台運作，除了學習專業更體驗民俗風情。
白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬說，「說一切都是義務發揚白沙屯媽祖婆」，電視台創立以來，歷經1年3個月時間，目前已投入300萬經費，單純只為了弘揚白沙屯媽祖婆信仰。
聯合大學客傳所師生也讚嘆，在白沙屯的小巷子裡頭，居然有高科技專業攝影棚，而且穩定播出，讓學生得以了解目前盛行的網路直播的方式，更能接觸使用先進設備，對未來職涯也有助益。
駱調彬指出，「應該是第一個以發揚媽祖文化的專業網路電視台」，目前已經有三個常態節目，包括每個月第一個周日晚上8點的「駱老師講古」、每個月第二及第四個周日晚上8點的「咱ㄟ媽祖」與即將新開播的「籤詩與人生」，歡迎信徒一起來了解白沙屯媽祖婆文化。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 白沙屯媽祖
生活‧本日最多瀏覽
- 台灣便利商店與日本不同 日媒體人：多了這氣味...
- 鋒面南移各地降雨緩和 高溫回升至32度
- 氣球纏電車線 波及高鐵1.2萬旅客
- 醫訊》醫生講較有用 婦癌權威王功亮27日台東開講
- 客發中心苗栗園區 端午連假辦「擂鼓五月節」
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 土城》路樹上釘燈挨批 里長：兩天內拆除
- 台灣女兒林美虹 再入圍奧地利音樂舞台劇獎
- 公幼未限學區挨批 台東教處：明年設限
- 連線被金髮豹紋女亂入 主播手一伸卻變「襲胸男」？
- 雲林八角亭大排遭排廢水 飄惡臭數十年
- 日職》第5局失3分 陳冠宇吞敗自責
- 這款老子﹗拿兒子的卡哇依鉛筆盒裝...
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 努力拍片想留給妻小！ 豬哥亮遺產至少留下...
- 豬哥亮錄影帶一片難求 間接催生有線電視
- 大學實習生 上班4個半月無薪水
- 〈愛の相親事件簿〉失業人夫的生病妄想症
- 被重聽老翁電視聲吵失眠 男子涉縱火落網收押
- 現金王穎川建忠嗆聲 民視沸騰5宗罪內鬥
- 隆詩情侶鞋曬愛 刻意護肚疑懷孕
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（下）
- 證券行情表、證券表格
- 化名「馬德法克」臉書罵開單警 男子公然侮辱遭訴
- 無良診所共用針具 爆C肝群聚感染
- 怨武裝庫德族 艾爾段會川普仍承諾合作
- 屏市站前精華區 民代促建停車場
- 僑務會議 蔡力推前瞻與新南向
- 防狼師 議員建議設常態通報專線
- 林宥嘉日夜顛倒 金曲感言慢好幾拍
- 議員提數字諷勞工「薪」情差 市府反駁
- 為賀歲帝爭座金馬獎 電影圈逾10團體串聯
- 伍佰羅時豐 較勁新生代
- 《觀察筆記》門戶之見
- 陳柏言／搬書記
- 她列出阿扁35條「惡行惡狀」網友看完心好酸...
- 海洋生態館明年完工「 大水缸」迎賓
- 布袋蓮清不完 彰縣議員批做白工
- AMOLED電視高成本阻礙出貨 估2023年出貨超過千萬片
- 經國臨時轉運站 明年4月啟用
- 自焚燒成焦骨？同車友人熱醒驚逃
- 腸病毒蠢動 D68型易呼吸窘迫
- UN預測：今年和明年全球經濟持續擴張
- 2老樹遭建商腰斬 秀水鄉長飆罵擬提告
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：白沙屯媽祖網路電視台 大學師生參觀喊讚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分