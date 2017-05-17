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白沙屯媽祖網路電視台 大學師生參觀喊讚

2017-05-17  12:03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕由一群義工組織發起的白沙屯媽祖網路電視台，致力於發揚白沙屯媽祖婆文化與信仰，由於義工對媽祖婆的虔誠信仰，自掏腰包添購不少設備，並在網路直播，吸引聯合大學客傳所師生前往參觀，面對面接觸新設備，並了解電視台運作，除了學習專業更體驗民俗風情。

白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬說，「說一切都是義務發揚白沙屯媽祖婆」，電視台創立以來，歷經1年3個月時間，目前已投入300萬經費，單純只為了弘揚白沙屯媽祖婆信仰。

聯合大學客傳所師生也讚嘆，在白沙屯的小巷子裡頭，居然有高科技專業攝影棚，而且穩定播出，讓學生得以了解目前盛行的網路直播的方式，更能接觸使用先進設備，對未來職涯也有助益。

駱調彬指出，「應該是第一個以發揚媽祖文化的專業網路電視台」，目前已經有三個常態節目，包括每個月第一個周日晚上8點的「駱老師講古」、每個月第二及第四個周日晚上8點的「咱ㄟ媽祖」與即將新開播的「籤詩與人生」，歡迎信徒一起來了解白沙屯媽祖婆文化。

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  • 發揚媽祖婆文化，大學師生參觀白沙屯媽祖網路電視台喊讚（記者蔡政珉攝）

    發揚媽祖婆文化，大學師生參觀白沙屯媽祖網路電視台喊讚（記者蔡政珉攝）

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