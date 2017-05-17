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全台綠油油！ 彭啟明：降雨洗空污、空氣清新

大雨過後，空氣品質好轉，全台空氣普遍良好，僅金門出現橘色提醒。（圖擷取自空氣品質監測網）

2017-05-17  11:55

〔即時新聞／綜合報導〕經過兩天的降雨，今天全台逐漸轉晴、氣溫回升，空氣品質也明顯好轉。氣象達人彭啟明指出，這波鋒面進入巴士海峽附近後，台灣附近的天氣明顯轉晴，一天比一天回溫，不過要留意中南部可能受到這鋒面雲系影響。

彭啟明在臉書頁PO文表示，今天北部的溫度很舒適，有點偏東北風，沒像南風那麼濕熱，不過水氣略多，中午時間會感覺有點悶熱，今天是適合穿長袖出門的時機，今天北部溫度在21-28度，中南部在23-31度，明後天會逐步回溫每天約一度，若是沒有下雨，未來幾天會感覺較為悶熱。而今天雨後，大氣污染物多數被雨清除掉，空氣很清新，建議您好好把握，尤其中南部的朋友們。

根據空氣品質監測網的資料顯示，全台各地的空氣品質普遍良好，僅金門地區出現橘色提醒（對敏感族群不健康）。

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相關關鍵字： 天氣 彭啟明 氣象 空氣品質 降雨
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