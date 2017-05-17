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剖析戀物癖 看影帝吳慷仁穿胸罩爆瘦詮釋

2017-05-17  12:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市電影館5月精選兩部華語電影，包括導演王婉柔首部作品《擬音》，記錄台灣電影資深音效師胡定一從無到有的40年輝煌生涯，以及台灣少見以戀物癖為主線，交織而出愛慾與背叛的《白蟻：慾望謎網》，兩場導演場皆已完售，其他場次尚有少數票券，電影館呼籲影迷們快搶票，錯過可惜。

《白蟻：慾望謎網》描述有戀物癖的上班族，克制不住行竊女性內衣褲的慾念，偷竊過程卻被拍下來，金鐘影帝吳慷仁飾演偷窺狂，在片中穿胸罩打手槍樣樣來，堪稱是從影來最大尺度，甚至為戲減肥暴瘦20公斤，讓影迷感受到片中的高度張力。

南部獨家獻映的《擬音》，描繪台灣資深音效師胡定一的40年電影職涯，電影中記錄了華語電影的變遷與面對數位化後，傳統音效老師傅對電影的堅持與傳承，場景跨越了電影拍攝現場、後期錄音室、配樂、音效、混音過程，完整呈現台灣電影的聲音製作。

電影館指出，兩片在開賣後即創下票房紅盤，兩場導演場皆已應聲完售，其他場次尚有少數票券；南部獨家的《擬音》導演場，將於27日下午2點登場，導演王婉柔更將與聲音藝術家陳嘉暐連袂出席，朱賢哲則將出席21日下午兩點的《白蟻：慾望謎網》導演場。

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  • 金鐘影帝吳慷仁在電影《白蟻：慾望謎網》飾演偷窺狂，在片中穿胸罩打手槍樣樣來，堪稱是從影來最大尺度。（高市電影館提供）

    金鐘影帝吳慷仁在電影《白蟻：慾望謎網》飾演偷窺狂，在片中穿胸罩打手槍樣樣來，堪稱是從影來最大尺度。（高市電影館提供）

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