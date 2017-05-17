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雲縣復健青年協進會用藝術、運動跨越障礙、活出精彩

雲林縣復健青年協進會圓夢舞集舞出精彩人生。（記者林國賢攝）

2017-05-17  11:51

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣復健青年協進會推動輪椅舞蹈、坐地排球、電音三太子等藝文、運動活動，讓身心障礙朋友活出精彩生活，本月19日將出訪中國，交流展現自我活出生命力的經驗。

復健青年協進會理事長李振銘表示，協會11年前成立「圓夢舞集」輪舞隊，由肢體障礙者搭配志工，成為一坐一站輪椅舞蹈組，鼓勵身心障礙者朋友透過肢體活動，展現力與美，這幾年來屢屢在國內外比賽拿下佳績，實現身障者站上夢想舞台，展現技藝展能的驕傲。

李振銘說，除圓夢舞集外，協會陸續推動電音三太子、坐地排球、舞龍、合唱團、手搖自行車等活動，鼓勵身心障礙走出戶外，迎接陽光，跨越障礙，活出精彩。

協會總幹事林金順表示，協助推動各項活動已現成果，19日獲邀參加「台閩身心障礙者文化周」交流活動，協會將把成功的經驗帶往對岸，實現跨越障礙，社福交流。

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