首例！15所高中完全免試入學放榜

首例！15所高中職完全免試入學放榜，教育部次長林騰蛟（中）今表示，明年將擴大到6個適性學習社區，基隆高中擬辦完全免試。（記者林曉雲攝）

2017-05-17 11:50

〔記者林曉雲／台北報導〕史上首例！106學年度首次試辦不採計國中教育會考成績，公立高級中等學校學習區完全免試入學，今日公告放榜結果，次長林騰蛟表示，今年共有15所高中採行完全免試入學，計提供2306個名額，共1111位學生報名，1099人錄取，錄取率98.92％，澎湖海事學校及玉里高中各一科因報名熱列，各有備取數人。

林騰蛟表示，今年是單點高中首辦，明年將逐步擴大學習區完全免試入學，擴及適性學習社區、直轄市、縣市行政區或就學區等區域型的完全免試入學，經初步評估分析，107學年有機會擴及基隆區、台東區、南投一區、高市六區、屏東二區及連江縣等6個區域型的學習區免試入學，以基隆區為例，基隆高中等校明年有機會舉辦完全免試入學。

林騰蛟表示，每個學校的情況不一，各校至少要提供60％入學名額，也有學校提供90％名額，避免同分比序或抽籤的情況，才能達到真正免試，招生缺額部分可留到會考之後的大免試階段招生。澎湖海事學校航海科24位正取、4位備取，玉里高中餐飲管理科，實際錄取36人，備取8人。錄取考生也可放棄，再參加後續的考試及入學程序。

今年15校包括新北市雙溪高中、金山高中、馬祖高中、仁愛高農、白河商工、後壁高中、玉井工商、六龜高中、蘇澳水事、花蓮高農、玉里高中、光復商工、關山工商、成功水事、澎湖水事。林騰蛟表示，今年會考的學生比去年減少3萬人，各校招生壓力大，報名完全免試入學的學生是根據自己的性向，第一志願報名。目前評估，明年參與校數會多一倍，例如高市二區為六龜和旗山二區，其中可能會包括旗美高中、旗山農工等；屏東二區則是以東港潮州為主，南投一區以埔里為主，都須與縣市及學校再研商。

金山高中校長賴來展表示，今年開出124個名額，錄取119人，讓偏鄉孩子可以就近入學，以石門國中為例，75％學生循此管道就讀金山高中，該校也致力於提高學生的學習力，增加招生誘因。仁愛高農校長楊輝杰表示，該校提早進入高對應的國中，協助國中創建溫室，營造農業技術場地等，附近國中即有半數畢業生循此管道入學，深耕技職教育。