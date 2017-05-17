苑裡風雨籃球場 今天動工
2017-05-17 11:23
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮民有福了！苑裡鎮公所屢次接獲鎮民反映，現有的苑裡鎮立體育場設備雖然完善，不過並無風雨球場，每逢高溫或是雨天無法運動，鎮公所考量政府推動運動，建設風雨球場，今天動工。
苑裡鎮公所指出，台灣天氣多變，加上近來氣候變遷因素，除了高溫容易使人中暑，且夏日大多數鎮民喜愛運動時節容易下雨，降低體育場籃球場的使用頻率，因此增設風雨球場，提昇使用率也方便鎮民。
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