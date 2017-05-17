| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭蘇澳區漁會爆賄選疑雲 19人遭約談 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

苑裡風雨籃球場 今天動工

2017-05-17  11:23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮民有福了！苑裡鎮公所屢次接獲鎮民反映，現有的苑裡鎮立體育場設備雖然完善，不過並無風雨球場，每逢高溫或是雨天無法運動，鎮公所考量政府推動運動，建設風雨球場，今天動工。

苑裡鎮公所指出，台灣天氣多變，加上近來氣候變遷因素，除了高溫容易使人中暑，且夏日大多數鎮民喜愛運動時節容易下雨，降低體育場籃球場的使用頻率，因此增設風雨球場，提昇使用率也方便鎮民。

廣告
  • 苗栗縣苑裡鎮將設風雨籃球場（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣苑裡鎮將設風雨籃球場（記者蔡政珉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 動工 風雨籃球場
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：苑裡風雨籃球場 今天動工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.