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存放過期原料、廚房髒汙 知本金聯世紀酒店被罰

2017-05-17  11:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天公布，台東「知本金聯世紀酒店」的餐廳調理區冰箱、乾貨、冷藏、冷凍庫房區貯放過期食品原料和調味料，違反食安法規定，衛生單位將處6萬元到2億元罰款。

食藥署人員指出，昨天（16日）會同台東縣衛生局稽查「蜜月四季餐旅購有限公司知本金聯世紀酒店分公司（知本金聯世紀酒店）」，查獲業者餐廳調理區冰箱、乾貨、冷藏及冷凍庫房區貯放過期食品原料、食品及調味料共13項，現場監督及責令業者銷毀。

食藥署代理副主任魏任廷說，現場發現過期的鮮乳優格、芥末醬、蒸肉粉、果粒果醬，在調理區甚至還發現已經過期半年、用作咖啡拉花用的咖啡螺旋。

食藥署也另查核食品良好衛生規範（GHP），發現抽油煙機髒污未定期清潔等10項缺失。

魏任廷說，調查完畢後交由台東縣衛生局裁罰，依食安法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

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  • 台東「知本金聯世紀酒店」的餐廳調理區冰箱、乾貨、冷藏、冷凍庫房區貯放過期食品原料和調味料，違反食安法規定，衛生單位將處6萬元到2億元罰款。（資料照）

    台東「知本金聯世紀酒店」的餐廳調理區冰箱、乾貨、冷藏、冷凍庫房區貯放過期食品原料和調味料，違反食安法規定，衛生單位將處6萬元到2億元罰款。（資料照）

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