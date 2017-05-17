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新學年教科書小漲 家長要多付5到10元

2017-05-17  11:05

〔記者林曉雲／台北報導〕新學年教科書漲價了！教育部國教署長邱乾國表示，今年已完成教科書計價，一整套書約調漲5到10元，目前各階段教科書售價，國小低年級約300多元、中高年級500多元、國中600到680元。

邱乾國表示，教育部對於教科書有3項改革方向，首先是研議設立長期穩定的負責機構，其次是計價公式的調整，第3部分是教科書印製規格的放寬等。

邱乾國指出，現在是由各縣市輪流舉辦，主責縣市多不想在自己負責時漲價，因此會使評準變成控制，教育部研議設立長期穩定的機構來負責，目前以國家教育研究院較適宜，因國教院長期有教科書中心，但尚須進一步研議。

計價公式部分，邱乾國表示，品質和價格要保持平衡，目前的計價公式從91學年使用迄今，有關教科書研發、管銷及運輸部分等計價公式已使用15年，內容未特別作過檢討，計價公式是否有必要作全面性的盤點，還需討論。

邱乾國表示，因少子女化關係，91學年和現在的市場規模不同，教科書的單位成本提高，教育部研議某種程度的鬆綁，包括用紙等研議給予更多彈性的放寬。

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  • 新學年家長要多付錢了！教育部國教署長邱乾國（見圖）今表示，新學年國中小教科書全套漲5到10元。（記者林曉雲攝）

    新學年家長要多付錢了！教育部國教署長邱乾國（見圖）今表示，新學年國中小教科書全套漲5到10元。（記者林曉雲攝）

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