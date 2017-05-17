爆發重複使用針具診所 桃市府評估假扣押

2017-05-17 10:29

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市楊梅區「維蓮診所」因為重複使用針頭，爆發C型肝炎群聚感染，市府衛生局長蔡紫君今天表示，只要是去年6月到今年5月曾到維蓮診所就診，且曾經接受注射，包含抽血、打針、點滴等治療都是危險族群，可至楊梅區衛生所接受抽血檢查，目前衛生局也加派人手到衛生局協助疫調及檢驗，至於檢驗費用，會由市府墊付，專線電話，0800-033-355。

市議員李家興、呂淑真今天在市議會質詢時提緊急動議，要求副市長王明德通知蔡紫君到黨團說明；李家興說，如今楊梅人心惶惶，衛生所一大早就大排長龍，大家都很擔心得病，此外，也有地方人士上個月確認感染C型肝炎，事後才知道是維蓮診所事件的受害者，而整個療程所需醫療費用高達200多萬元，政府也應該出面協助。

呂淑真也建議市府拿出魄力，先假扣押維蓮診所負責人的財產以免脫產，未來也可以支付檢驗、醫療費用。

蔡紫君說，C型肝炎治療費用相當高，會和健保署協商醫療費用支付問題，建議以專案來處理，無論是檢驗、醫療費用，未來都會向維蓮診所求償，目前也評估假扣押可行性。