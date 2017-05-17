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空勤駐恆春連署過關 盼突破醫療困境遊墾丁不賭命

2017-05-17  10:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春民眾許耿睿上月中在公共政策網路參與平台，發起的「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案，在恆春半島居民及各地觀光客呼應連署下，昨天晚上（16日）正式突破5千關卡，也在各社群網站掀起熱潮，居民期盼突破萬件連署，讓政府重視恆春醫療困境。

「空勤駐點恆春，救的不只是居民，還有數百萬遊客！」發起連署的許耿睿及滿州鄉代會主席莊期文等人說，每到旅遊旺季，救護車總在台26線上演「玩命關頭」，常常聽到居民和遊客因後送不及，魂斷台26線，恆春3家緊急救護責任醫院的重度救護能力不足是不爭事實，但空勤有黑鷹直升機，還有24小時可以提供直升機起降的機場，「不需前瞻計畫也能夠做！」

為了凸顯空勤駐點恆春的重要性，1名恆春網民「小黑貓」上週起在各大網路社群，分享恆春半島後送不及的慘況，疾呼「你知道大家每次到墾丁遊玩都是在賭命嗎？」，剖析在恆春半島發生重大意外時，當地醫療不足及後送太慢的困境，成功喚起不少網路紅人及PTT的注意，讓連署人數快速累積。

根據連署人數的居住地點分析，住民人數不多的恆春半島僅占連署的2成，將近8成都是外縣市民眾自發連署，長期研究航空業的許耿睿說，空勤派駐恆春機場，本身偵巡任務也可以擴大範圍，甚至涵蓋蘭嶼的緊急救護，希望儘快得到內政部正面回應。

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  • 恆春地方民眾認為，空勤黑鷹駐點除偵巡任務可以擴大範圍，甚至還可以涵蓋蘭嶼的緊急救護。（記者蔡宗憲翻攝）

    恆春地方民眾認為，空勤黑鷹駐點除偵巡任務可以擴大範圍，甚至還可以涵蓋蘭嶼的緊急救護。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 恆春地方民眾盼空勤黑鷹駐點機場。（記者蔡宗憲攝）

    恆春地方民眾盼空勤黑鷹駐點機場。（記者蔡宗憲攝）

  • 連署突破5千關卡。（記者蔡宗憲翻攝）

    連署突破5千關卡。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 恆春網民「小黑貓」上週起在各大網路社群，疾呼「你知道大家每次到墾丁遊玩都是在賭命嗎？」效果顯著。（記者蔡宗憲翻攝）

    恆春網民「小黑貓」上週起在各大網路社群，疾呼「你知道大家每次到墾丁遊玩都是在賭命嗎？」效果顯著。（記者蔡宗憲翻攝）

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