高雄長庚肝臟移植團隊王植熙 新任高長院長

2017-05-17 09:16

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄長庚醫院前任院長李炫昇4月17日請辭院長，長庚醫院董事會昨通過遴選執行副院長王植熙接任新院長，並於今上午7點30分舉行布達。王植熙致詞時表示，未來會傳承高雄長庚優良傳統，結合老中青合作、共同努力，持續追求高品質的醫療服務。

王植熙曾任高雄長庚一般外科主任、嘉義長庚副院長及高雄長庚執行副院長。高雄長庚肝臟移植團隊聞名全球，迄今完成近1700例，帶領團隊的現任名譽院長陳肇隆外，新接任院長王植熙也是移植團隊另一個重要靈魂人物。

高雄長庚前任院長李炫昇去年7月1日剛升任院長，未料上任不到一年，上個月中旬，利用院內主管會議後，宣布辭去院長職務，引起院內一片譁然。

李炫昇事後受訪表示，因遭人指控他6年前擔任林口長庚醫院骨科部主任時，舉辦忘年會，收受廠商贊助，但他強調自己問心無愧，內容子虛烏有，但基於保護醫院立場，仍決定下台明志。

李炫昇請辭後，由執行副院長王植熙代理院長職務，長庚董事會昨通過遴選王植熙接下新任院長。布達典禮今上午7點30在高雄長庚舉行，長庚決策委員會主任委員李石增親自南下主持並交付印信。