是擅長膽小的朋友呢～雄赳赳汪星人竟被這些東西嚇得嫑嫑的？！

有種「虎落平陽被犬欺」的即視感啊～（擷取自Reddit）

2017-05-17 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕家中有汪星人的朋友們一定知道，在堅強的陽剛外表下，牠們往往有顆非常纖細脆弱（？）的心，常常被莫名其妙的小東西嚇成膽小狗英雄～小編今天整理了一系列狗狗被怪東西嚇尿的圖片，快接著看下去吧！

▼被小小柯基玩偶嚇到生氣的大柯基





▼月月，你怕成這樣小編真的不忍直視啊...





▼主人救我～這圓圓扁扁又臭臭的玩意兒要攻過來了（設計對白）





▼旁邊的貓超淡定...





▼柯基連表情都很有戲～





▼牠怕喵星人怕到躲在牆角，連看都不敢看上一眼





▼主人～拜託你快來救命，這怪東西一直鬼吼鬼叫還步步進逼...





▼魔...魔法？這個人是從哪裡蹦出來的？！





▼呃...這反應是在Cosplay喵星人嗎？？





▼對大黃瓜充滿陰影的柯基們





▼巴哥：WTF...





▼樓梯！是樓梯啊主人，快救救我





▼又是吸塵器惹的禍





▼這表情實在太經典了XDD





▼巴哥真的全身上下都是戲（佩服





▼小編非常好奇，牠究竟看到了什麼才會嚇成這個樣子





同場加映－超膽小熊熊

《點評》是擅長被驚嚇的朋友呢

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