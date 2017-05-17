雨停了！ 吳德榮：西半部濕熱、高溫33度

2017-05-17 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕過去兩天受鋒面影響，全台各地降下大雨，不過目前鋒面南移，雲系將逐漸脫離陸地。明、後兩天西半部濕熱，東半部山區有局部短暫陣雨的機會發生。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」中PO文指出，今晨紅外線衛星雲圖顯示，鋒面南移至巴士海峽，強對流都在其前緣，對流性較弱的層狀雲仍籠罩台灣，強度減弱且向東南移動，雲系將逐漸脫離陸地。

今日鋒面南移至巴士海峽，西半部平地將先好轉，為雨後多雲，山區時間較晚，東半部仍有局部陣雨；各地氣溫回升。明日、週五（18、19日）鋒面滯留在巴士海峽，西半部天氣穩定，高溫逹32、33度以上，因濕度高、感覺悶熱；東半部、屏東（離鋒面近）及午後山區有局部短暫陣雨的機率。

週六（20日）有一波微弱鋒面通過，中部以北雲量增多，有一些局部短暫降雨的機率，東半部及午後山區的局部陣雨會比較明顯。下週日至週二（21至23日）西半部穩定，天氣悶熱，高溫逹32至34度以上，東半部及午後山區有局部短暫陣雨，部分平地會受到影響。