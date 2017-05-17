這家燒烤店被爆衛生不佳？ 週刊：回收食材疑再上桌

有週刊報導指出，離職員工爆料，知名燒烤店為了節省成本，要員工回收客人吃剩的食材且重新裝盤再上桌。（資料照，記者黃美珠攝）

2017-05-17 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖燒肉店「野宴」被爆衛生狀況有疑慮，週刊報導，有離職員工爆料，野宴的北市萬華桂林店疑似為了節省成本，以洗衣粉代替洗碗精，一槽水洗碗一整天都未曾換過，甚至要員工回收客人吃剩的食材且重新裝盤再上桌。週刊也打電話跟業者求證，一名店長回應，店內剛通過衛生稽查，衛生條件全部沒問題。

店長：通過衛生局稽查沒問題

《壹週刊》報導，對於爆料，一名自稱野宴萬華桂林店的店長回應，該店於本月12日剛通過北市衛生局稽查，衛生條件全部沒問題，並解釋店內除了以洗碗槽洗碗盤以外，還有專業洗劑的洗碗機可做後續清潔，但她並未說明回收食材等疑慮。另外，野宴總公司還沒有進一步的回應。

「野宴」的離職員工跟週刊爆料指出，北市萬華桂林店為了節省成本，用洗衣粉代替洗碗精洗碗盤，在週末假日繁忙時，一槽加了洗衣粉的洗碗水就從開店洗到打烊。另外，不少客人常留下沒吃完的食材就離開，公司會要求員工將客人吃剩的肉片回收，補上一些新的肉片後，再上桌給下一桌客人食用。