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台灣便利商店與日本不同 日媒體人：多了這氣味...
2017-05-17 07:07
野島剛說到，台灣的茶葉蛋加入八角和鹽的烏龍茶煮透，香味能激發人的食欲，一走進商店就會聞到。（資料照，記者楊雅民攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣共有1萬多家便利商店，密度居全球之冠。有媒體報導指出，台灣便利商店的文化其實源自日本，曾任日本朝日新聞社台北特派員的資深媒體人野島剛，最近出版新書談到台日便利商店的文化，他認為兩者最大的差別就在於「茶葉蛋的味道」。
據《聯合報》報導，日本資深媒體人野島剛近來出版新書「日本人默默在想的事」，書中談到台日兩國文化的差異，尤其是便利商店文化，野島剛指出，台灣便利商店與日本最大的不同就是茶葉蛋的氣味，台灣的茶葉蛋加入八角和鹽的烏龍茶煮透，特別又濃烈的香味能激發人的食欲，一走進台灣的便利商店就會聞到。
報導也提到，野島剛還說，日本的便利商店必須沒有任何味道與氣味，才會被認為是乾淨清潔，如果日本便利商店出現茶葉蛋的味道，顧客一定會很吃驚。他還說，沒有氣味的便利商店移植到台灣出現變種，在思考現代文化傳播時，台灣便利商店的茶葉蛋會是一項很好的材料。
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