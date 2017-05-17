05/17 各報重點新聞一覽

桃園市楊梅區維蓮診所疑重複使用針具，爆發C型肝炎群聚感染事件，衛生局人員封存維蓮診所注射藥品。 （桃市府衛生局提供）

2017-05-17 06:20

自由時報

無良診所共用針具 爆C肝群聚感染

這家診所太無良了！桃園市日前出現五例急性病毒性Ｃ型肝炎確定病例，追蹤發現，年齡從卅至六十幾歲不等的五個案都曾到楊梅區維蓮診所就醫，並曾注射藥物，綜合個案疫情調查及病毒核酸序列相似度，研判為全台首例的Ｃ肝群聚感染事件，感染原因為診所重複使用針具。

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怪年輕人不買股 金管會被噓爆

金管會副主委鄭貞茂昨出席一場論壇致詞時強調，台灣資本市場現在是萬事俱備只欠東風，就欠找回投資人的熱情；他還說，台股目前主要投資人是五、六年級生，年輕人不進場買股，不僅是資本市場的斷層，更是資本市場的危機，金管會正研議相關方案，讓小額投資人也可以參與、買得起高價股。但這說法引起網民噓爆，狂批「房貸都付不起，還買股票？」

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遭策反當共諜 空軍退伍上尉判3年半

高等法院昨天審結空軍退伍上尉陳國瑋共諜案，陳在中國協助我方情報人員匯款到對岸，竟反遭中國吸收當共諜，企圖行賄我方情報人員，高院痛批陳受國家栽培，卻助敵當共諜，依國家情報工作法的間諜未遂罪、貪污治罪條例的違背職務行賄罪等罪名，判處三年六個月有期徒刑。

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蘋果日報

無良 診所重複用針頭

無良診所竟重複使用針具釀禍！衛福部疾管署年初至上周三接獲五例急性病毒性Ｃ型肝炎確診通報，後追查這五人都曾到桃園市楊梅區維蓮診所注射針劑，進一步調查發現是維蓮重複使用針具，才導致染病；此應為一九九二年Ｃ肝抗體檢驗納入血液篩檢以來，國內首見的Ｃ肝群聚感染事件。該診所高達一千兩百名患者恐有感染風險，疾管署呼籲應快到楊梅衛生所免費抽血檢查。

豬哥亮么兒奔喪 謝金燕憔悴 素服守靈

昨是綜藝天王豬哥亮過世第二天，伴著絲絲細雨，兒女從海外奔回台終在亡父靈堂前團圓。在澳洲念書的19歲小兒子謝佑穎昨下午走進靈堂就下跪，也是首度公開現身。稍晚約下午3時多，《蘋果》獨家拍到謝金燕、謝青燕避開記者守候，在較安靜的板橋殯儀館陪伴父親，謝金燕白衣黑褲身形削瘦，據悉她從早到下午都沒心情進食，全靠意志力撐過喪父之痛。

聯合報

蔡總統執政周年聲望下滑 不滿意度攀升到5成

蔡英文總統執政即將屆滿周年，本報民意調查發現，蔡總統的聲望一年來下滑了廿二個百分點，滿意度降到三成，不滿意度攀升到五成。

大嘴巴洩密 川普：我絕對有權這麼做

華盛頓郵報十五日率先報導，美國總統川普十日會見俄國外長拉夫羅夫和俄國駐美大使基斯里亞克時，透露被美國情治單位列為最高機密的情資，恐危及美國的中東盟邦在伊拉克和敘利亞蒐集有關伊斯蘭國（IS）情報的重要來源。

中國時報

C肝群聚感染首爆 診所重複用針頭 害慘病患

台灣自1992年進行血液篩檢C肝以來，首次爆發群聚感染事件！桃園市楊梅區維蓮診所護理師陳瑞蓉，涉嫌重複使用針頭為病患施打點滴、營養劑，造成5名病患感染C型肝炎，該案曝光後，陳竟供稱，不知重複使用針具會引發感染；衛生局初步統計，至少有1200名曾在該診所就醫病患存在感染風險，將主動通知並進行血液篩檢。

繃緊神經 天熱＋缺水 5、7月供電吃緊

天氣愈來愈熱，用電量不斷推升，備轉容量率也一直在象徵供電警戒的橘燈打轉，外界憂心今夏是否會缺電？台電董事長朱文成表示，根據氣象局提供的資料，今年氣溫比往年高，天氣炎熱的月份也比往年長，台電最新評估，即日起至5月底及7月份將是用電高峰，台電「戒慎恐懼」努力穩定供電、不限電。