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鋒面南移各地降雨緩和 高溫回升至32度
2017-05-17 06:33
氣象局指出，今天各地白天高溫介於27至32度之間，週四、週五鋒面南移至巴士海峽，中部以北平地是多雲偶見陽光的天氣型態。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（17日）鋒面南移至巴士海峽，降雨將逐漸緩和，各地白天高溫介於27至32度之間，週四、週五（18日、19日）鋒面南移至巴士海峽，中部以北平地是多雲偶見陽光的天氣型態，往後短暫雨的天氣型態將持續數天至下週一（22日）。
氣象局表示，今天鋒面南移至巴士海峽，降雨將逐漸緩和，西半部平地陽光有機會露臉，迎風面的東半部地區及靠近鋒面的南部地區仍有局部短暫陣雨，中部以北山區午後也可能有短暫雷陣雨，中部以北的平地則是多雲穩定的天氣。溫度方面，隨著降雨緩和，各地高溫緩慢回升，北部及東半部地區約27至29度，中南部地區約31、32度。
週四、週五鋒面南移至巴士海峽，迎風面的東半部及南部地區仍有短暫陣雨，中部以北山區午後有短暫雷陣雨，中部以北平地是多雲偶見陽光的天氣型態，溫度方面，各地白天高溫回升稍感悶熱。週六（20日）鋒面位置偏南，各地有短暫陣雨的天氣型態，下週日（21日）及下週一，南部及東半部仍有斷斷續續的降雨，中部以北山區午後有短暫雷陣雨，中部以北平地為多雲。
空氣品質部分，今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|21 ~ 29
|23 ~ 33
|25 ~ 34
|21 ~ 30
國際都市氣象：
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今天各地紫外線多為中至過量級。（取自氣象局網站）
空氣品質部分，今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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