神秘駭客組織揚言 將出售新間諜工具

2017-05-17 00:22

〔中央社〕先前外洩美國國家安全局（NSA）網路間諜工具的神秘駭客組織「影子掮客」在部落格貼文揚言，它打算出售程式碼，讓駭客能入侵全球最廣泛使用電腦、軟體及手機。

「影子掮客」（Shadow Brokers）外洩的NSA駭客工具，部分被用來發動最近的WannaCrypt全球勒索軟體攻擊。

「影子掮客」發表的網路聲明說，它將從6月開始，每個月釋出軟體，滿足願意付錢取得若干科技世界最大商業機密的任何人。

「影子掮客」的部落格貼文說，它正在設立「每月資料堆」，且它能提供工具，用來入侵網頁瀏覽器、網路路由器、手機，加上Windows 10的新弱點及從中央銀行竊取的資料。

貼文說，它準備出售先前未披露的弱點，名為零日（zero-days）的弱點能用來攻擊微軟的最新軟體系統Windows 10。貼文未提及其他產品名稱。

它也揚言將丟出利用國際轉帳網絡「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）的銀行資料，以及俄羅斯人、中國人或北韓核子和飛彈計畫的資料，但未提供進一步細節。但它承諾，「6月會披露更多詳情」。

追蹤「影子掮客」的法國駭客及資安研究專家蘇伊切（Matthieu Suiche）發推文表示，「影子掮客重出江湖」。