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520限時加碼 超商抵用券大放送

限時加碼大家揪團一起玩，中獎機率多更多。

2017-05-17  11:00

文/LTN APP活動小編

母親節剛過，5月的熱情依然不減，緊接著上場的就是「隱藏版情人節」！民眾對情人節的印象，大多只有西洋情人節、七夕情人節，但其實台灣也有在地情人節，就是5月20日我愛你「傳情話」的情人節，許多人也會刻意選在這天把愛說出口！

隨著520將近，自由時報為了表達對讀者的愛護及感恩，特於5月20日的17:20至20:20（限時三小時），在APP「天天瘋狂送」活動加碼1500個中獎機會，等同於中獎機率再提高，如此難得機會，還沒下載自由時報APP的人，趁現在趕快下載吧！

兩招提昇中獎率 限時揪團更好搶！

第一招 時辰很重要

所謂好運往往必須對應「對的」時辰，建議看新聞時，務必先看清楚手機或手錶時間，目前有中獎讀者分享『幸運秘訣』：「最佳的中獎時辰大約落在每一小時的20分鐘。」正是這次加碼「限時的絕佳時間」。（提醒您：運勢一定有好有壞，中獎理財有賺有賠，玩遊戲前請詳閱活動網頁。）

第二招 人氣很有效

獨樂樂不如眾樂樂，一個人玩遊戲時，中獎的「正能量」不夠充足；人多一起玩，當大家集氣想中獎時，「正能量」更易啟動好運勢，因此建議大家在辦公室、學校時，不妨「揪團」約同事、同學在同一時間玩拉霸，較易開啟神秘的宇宙力量。

揪團玩拉霸，不僅可以增加中獎運勢，同時也能增加與朋友間的感情！

<限時加碼活動>

時間：106年5月20日 星期六 17:20~20:20（限時三小時）

限時加碼1500個中獎機會，現在就去下載自由時報APP

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