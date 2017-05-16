南台灣水情舒緩但旱象未解 水利署推動水庫改善工程
2017-05-16 23:56
高市一連2天下雨，高屏溪流量提升至30CMS。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣一連2天下雨，水情舒緩但旱象未解，水利署將斥資20億元，推動白河水庫更新改善工程，納入行政院前瞻基礎建設計畫，後續規劃南化第2水庫、曾文水庫加高工程，結合高屏溪伏流水開發工程，穩定南台灣區域供水。
南台灣水情吃緊，氣象局發布西半部大雨特報，根據水利署統計，高市集水區一連2天下雨，高屏溪攔河堰累計雨量35毫米，高屏溪流量從前天18CMS，今提升至30CMS；甲仙攔河堰累計雨量52毫米，引水至南化水庫近24萬噸。
由於高市、台南供水調配，目前均是一階段限水，水利署今於台南3座水庫，同步實施人工增雨，蓄水量增為3成，南台灣水情稍有舒緩，但未解除限水危機，預估6月底前不進入二階段限水，今將持續實施人工增雨，盼能挹注水情，解除缺水危機。
近年來因氣候異常，南台灣出現供水缺口，水利署開發高屏溪水資源，卻發現台南河川條件不足，改為加強水庫蓄水量，今年將斥資20億元，鎖定淤積量近7成的白河水庫，優先推動更新改善工程，進行清淤、引水路、大壩加高等，納入前瞻基礎建設計畫。
水利署指出，由於日治時代興建的烏山頭水庫，與曾文水庫串聯相通，後續規劃曾文水庫改善工程、南化第2座水庫，目前進行可行性評估，將與地方溝通討論，搭配高屏溪水資源開發，方便整體調配供水。
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