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狼師效應 台南補教師爆「揪團」辦良民證

2017-05-17  00:09

〔記者王捷／台南報導〕台南補教狼師案延燒，在教育局要求下，補習班紛紛替旗下老師申請良民證，被警方私下稱為「良師初篩」；美式賣場旁、較顯眼的市警五分局16日透露，從狼師案發後，一天平均申請良民證件數，高達8、90件，2天就超過平時一個月的申請量，在補習班密集度最高的市警二分局，由於藏身巷內，但申請量也暴增，一天約有60件，甚至還出現揪團辦良民證的狀況。

狼師案延燒半個月，檢、警目前還在與林奕含雙親接洽中，希望能獲得事證，另外教育局也要求補習班老師要申請良民證。五分局指出，警察刑事紀錄證明俗稱「良民證」，過去國人移民時是必要附件，現在因應工作需求也有許多企業要求要附上良民證。

五分局表示，在狼師案後，全台南一千多間補習班在教育局要求下申請良民證，若一間補習班有5個老師，那麼就有5千多張良民證要在短時間辦理，可能是因為五分局附近好停車、又顯眼，所以五分局一天下來都要處理80到90件良民證，甚至有老師一次要來申請30多張良民證，警方會盡力為有需要的民眾服務。

台南的補習班密集度最高在中西區，但負責管轄中西區的二分局良民證的申辦量，卻沒有五分局這麼高，二分局防治組指出，可能是因為分局位在小路內，所以比較不這麼顯眼，不過平均每天也有50件，15日突破紀錄有60件良民證申請，都是補習班老師。

過去良民證的工作天約在3天，但為了不讓良民證卡件，目前工作天縮減到一天。五分局防治組指出，這幾天突然有很多老師到分局，還有補習班主任親自跑來，希望能夠「團辦」，想一次申請多張良民政，只要備齊證件、委託書，警方會依法受理。

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  • 台南市警五分局，因為位置顯眼，每天受理補教老師良民證高達80件，甚至還有老師要團體辦理。（記者王捷攝）

    台南市警五分局，因為位置顯眼，每天受理補教老師良民證高達80件，甚至還有老師要團體辦理。（記者王捷攝）

  • 分局防治組指出，為應付人潮，這幾天備妥板凳與申請書，隨時讓補教老師到現場。（記者王捷攝）

    分局防治組指出，為應付人潮，這幾天備妥板凳與申請書，隨時讓補教老師到現場。（記者王捷攝）

  • 分局也在辦公室門口高高掛上良民證招牌。（記者王捷攝）

    分局也在辦公室門口高高掛上良民證招牌。（記者王捷攝）

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