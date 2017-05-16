獨家》香港六合彩開出豬哥亮牌 彩迷：顯靈了

2017-05-16 23:50

〔記者黃建華、丁偉杰／綜合報導〕台灣綜藝天王豬哥亮5月15日上午5點10分因大腸癌辭世，享壽70歲。豬哥亮一生在演藝圈的起落與年輕時愛簽賭地下六合彩有關，一度為了避債銷聲匿跡直到2009年才復出，未料，今晚香港六合彩開出的號碼，竟有4個號碼與豬哥亮復出、病逝日期時間吻合，不少彩迷私下熱議港彩開出「豬哥亮牌」，莫非是豬大哥顯靈，散財給彩迷，預見這個話題將發酵好幾天。

香港六合彩今（16）日晚間開出的獎號，分別為07、05、15、10、01、09，特別號03。其中，豬哥亮剛好是09年復出演藝圈，5月15日上午5點10分辭世，4個數字剛好都開出，而豬哥亮享壽70歲，也有彩迷說，如果70吉數「翻牌」成07，等於開出5個獎號。讓彩迷嘖嘖稱奇，輾轉傳出香港六合彩開出「豬哥亮牌」。

有彩迷戲稱，豬哥亮一生曾因簽賭大家樂、地下六合彩慘輸數億元而一度在演藝圈銷聲匿跡，如今辭世顯靈開出「豬哥亮牌」，預見又將成坊間賭徒彩迷間茶餘飯後的另一個傳奇。

豬哥亮於5月15日病逝，有彩迷以5號、15號以及聯想的07號等3個相關數字下注，香港六合彩16日也開出5、7、15三個「豬哥亮牌」，彩迷每簽注100元，中三星5萬7000元，據傳有不少六合彩組頭賠錢。

香港六合彩開出和豬哥亮有關的號碼，不少組頭傻眼說：「哪會安呢」！許多彩迷驚呼連連，有彩迷說「這是邪門的巧合」，也有彩迷認為「似乎是豬哥亮報明牌」。