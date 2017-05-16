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爆發重複使用針具診所 89歲老醫師醫病關係良好

2017-05-16  23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區維蓮診所疑重複使用針具，造成5名病患感染急性病毒性C型肝炎，衛生局追查，維蓮診所負責人李維臣，高齡89歲，是由軍醫轉任的老醫師，因為資歷太老，包括他的學歷和何時轉業等，地方均無所悉，也因診所設備老舊，去看診的病患幾乎是因為筋骨酸痛或感冒等小病症前往就醫。

衛生局說，老醫師看診時對待病患相當客氣，5名因為注射而感染的病患，事後得知是因為他才得C型肝炎，有3人表示要提告求償，但也有人表示不計較、不願再追究。另外，衛生局之前查核的記錄中，也未發現這家診所有違規的記錄。

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  • 桃園市楊梅區維蓮診所疑針頭重複使用，遭勒令停業3月，衛生局人員前往送達處份書，老醫師李維臣（右）也被移送懲戒並依法裁處。（衛生局提供）

    桃園市楊梅區維蓮診所疑針頭重複使用，遭勒令停業3月，衛生局人員前往送達處份書，老醫師李維臣（右）也被移送懲戒並依法裁處。（衛生局提供）

  • 桃園市政府衛生局人員封存維蓮診所注射藥品。（衛生局提供）

    桃園市政府衛生局人員封存維蓮診所注射藥品。（衛生局提供）

  • 桃園市政府衛生局人員封存維蓮診所注射藥品。（衛生局提供）

    桃園市政府衛生局人員封存維蓮診所注射藥品。（衛生局提供）

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