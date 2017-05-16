爆發重複使用針具診所 89歲老醫師醫病關係良好

2017-05-16 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區維蓮診所疑重複使用針具，造成5名病患感染急性病毒性C型肝炎，衛生局追查，維蓮診所負責人李維臣，高齡89歲，是由軍醫轉任的老醫師，因為資歷太老，包括他的學歷和何時轉業等，地方均無所悉，也因診所設備老舊，去看診的病患幾乎是因為筋骨酸痛或感冒等小病症前往就醫。

衛生局說，老醫師看診時對待病患相當客氣，5名因為注射而感染的病患，事後得知是因為他才得C型肝炎，有3人表示要提告求償，但也有人表示不計較、不願再追究。另外，衛生局之前查核的記錄中，也未發現這家診所有違規的記錄。