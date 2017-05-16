金門第一座社會住宅基地 啟動區段徵收
2017-05-16 23:13
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣尚義區段徵收工程今天舉行興工動土典禮，該案預計明年5月13日完工；縣長陳福海表示，完工後將興闢住宅區約4.31公頃，優先規畫社會住宅、青年住宅。
金門第一座朝社會住宅、青年住宅方向規畫的建案基地，啟動第一階段區段徵收工程；工區面積約7.61公頃，工期400個日曆天，住宅區4.31公頃，約佔全工區56.64％，公園、綠地、廣場兼停車場、道路等公共設施用地約3.3公頃。
陳福海表示，本案起源金門首任民選縣長陳水在，歷任縣長都推動，「很幸運」在他手上正式推出。
陳福海說，未來規畫的方向，將優先考慮社會住宅，只租不賣，要讓弱勢家庭有家可住；此外，將進行調查，先了解年輕朋友需要什麼樣的房子？可以接受什麼樣的房價？再規畫青年住宅；初步計畫，社會住宅及青年住宅各推100多戶，整個工區朝多功能住宅區規畫。
陳福海說，工區內有部分軍事碉堡，也請建商和地方相關社團溝通，盡量保存，其它景觀石和經濟價值較高的樹種均已移往他處放置；施工過程發現多處風水墓地，除協調遷葬，也安排法會，「感謝無形的眾生」。
動土典禮結束，現場有「產子」之意的鐵鏟，成了許多快要升任阿公、阿嬤級與會者的搶手貨，紛紛要求縣長簽名，希望帶回家為添子添孫加持，場面意外增加喜氣。
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