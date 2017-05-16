滿滿食物大平台！ 屏東海口人食物銀行揭幕

2017-05-16 22:54

〔記者陳彥廷／屏東報導〕社團法人屏東縣海口人社區經營會協會長期關注在地弱勢，今天該協會位於屏東東港的「食物銀行」揭幕，也是南屏東第1間，未來琳瑯滿目的即期食品甚至愛心捐贈待用食物在「行內」裡待弱勢取用，理事長曾鴻志說，扭轉原本即期食品丟棄的命運，未來弱勢戶就能來換取生活必要食品及日常生活用具。

該協會搜集資料統計發現台灣1年丟棄逾275萬噸糧食，這些食物換算台灣低收入戶近26萬戶可吃上20年，曾鴻志在參觀台中大慶食物銀行受啟發，聯絡芥菜種會及全民食物銀行，從4月開始在東港試營運，也媒合東野農產及東港在地漁商，現都有意願提供生鮮蔬食。

海口人社區食物銀行今開幕，基督教芥菜種會、全民食物銀行等「同業」捎來大批食品贊助；曾鴻志表示，成立食物銀行，媒合大型量販站、生鮮超市的即期食品，再把「食」的資源分送到最有迫切需求的人手中，未來還會持續募捐，達到快速輸送的目的，為避免2次浪費，社工也會把關家庭狀況給予弱勢戶相對應的點數前來換取用品。

「作為愛心分享的大平台！」曾鴻志說，未來以「社區資源供應社區需要」的模式朝零廚餘不浪費、快速輸送目標前進，並持續媒合在地食品廠商並打造「轉運站」，若是遠在恆春半島社福團體有需要，都能前來轉運，讓弱勢戶能獲得溫飽。