明天高雄4區水壓降低8小時 影響52653戶用水

2017-05-16 22:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司鳳山給水廠因辦理「鳳山淨水場高低壓用電設備檢驗」，鳳山淨水場將於明天上午8時至下午4時，配合施工水壓降低8小時，影響高市4區52653戶用水。

水公司表示，水壓降低區有大發、林園及臨海工業區1103戶；旗津區全區有永安里、振興里、中華里、實踐里、北汕里、南汕里、中興里、中洲里、旗下里、慈愛里、復興里、上竹里、安順里，影響6430戶。

水公司指出，小港區是港后里、港明里、港墘里、港南里、港正里、港興里、三苓里、大苓里、正苓里、二苓里、順苓里、六苓里、宏亮里、港口里、小港里、鳳宮里、店鎮里、鳳森里、鳳源里、鳳林里、鳳興里、龍鳳里、鳳鳴里，影響25220戶。

水公司說，前鎮區有明道里、德昌里、平昌里、信德里、鎮昌里、鎮榮里、鎮東里、鎮陽里、前鎮里、鎮中里、鎮北里、鎮海里、平等里、明禮里、明孝里、明義里、草衙里、仁愛里、信義里、興仁里、興化里、及62~70號碼頭，總計19900戶。

水公司呼籲民眾水壓降低前，提早於影響前6小時完成儲水，避免集中於開始受影響前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，影響期間應關閉抽水機電源。免付費客服電話1910。