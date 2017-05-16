張藥房為何現在才重建？ 彭秀春怒批營建署都委會

2017-05-16 23:05

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮大埔事件過了7年，今天內政部宣布「張藥房」將原地重建，被各界稱是遲來的正義，但對於為何卡關多年，才有開花的跡象？屋主張森文遺孀彭秀春認為，關鍵就在內政部營建署都市計畫委員會，怒斥都委會從頭到尾都在胡說八道。

彭秀春表示，前副總統吳敦義擔任行政院長時，曾與苗栗縣政府白紙黑字簽下「大埔原屋原地保留」承諾，但除了跳票，更不解每次資料送到都委會，卻被以各種理由退回。

彭秀春氣憤的說，有「原地保留」的資格，但每次到都委會這一關，有理都被說到沒理，自己到現在也很納悶，為什麼會卡關到現在，也很想問各界到底卡在哪裡？

政治大學教授徐世榮說，關鍵確實是都委會，尤其，都委會成員組成大多是政府行政官員，他強調只要政府有心協助百姓，絕對沒有什麼難題，無奈政府至今仍不願意認錯。

彭秀春指出，多年來都委會不給過就是不給過，總以各種隨便的理由搪塞，她舉例，連「一輛機車都不能過」的理由也說的出來，痛批聯結車都過的去了，都委會完全是在胡說八道，直問是在整人？並難過的說，他們都不知道這段日子以來，「害死了多少人」。

「真的很生氣」，彭秀春質疑，當時的行政院長說話不算話，都委會難道權力也就這麼大？根本是球員兼裁判，認為自己有憑有據，如果真的哪裡有錯，房子要怎麼拆都沒問題，令人氣憤的是，人證、物證擺在眼前，政府竟可以無視，還光明正大的犯法，說拆就拆 。

彭秀春希望，現在的政府能正視長期以來，「都委會」為何權力這麼大的問題，強調一切都很不合理，憑什麼無辜的老百姓，辛辛苦苦賺來的血淚錢，就要被強奪，期盼各界也能一起討論，大埔案為何爭議到現在？更盼望政府，別再以開發為由，就要搶人家的房子。