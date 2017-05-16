越吃越聰明 研究：吃披薩、炒飯有助提升成績

2017-05-16 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕飲食對人的影響很大，有些食物不只健康，還能讓人變聰明。美國一項研究發現，吃披薩、炒飯等外帶食物其實有助於提升學生的成績。

據《每日郵報》報導，美國波士頓大學（Boston University）對1400人進行長達10年的飲食觀察，結果發現有些食物有助增加腦力。在蛋炒飯等富含雞蛋的食物中帶有一種名為膽鹼（choline）的維生素，這種維生素有助於改善記憶力。拿坡里披薩裡面有可以增強腦力的多酚（polyphenols），而在印度香料雞（Chicken tikka masala）則含有許多薑黃，有助於提升腦細胞發展。

營養師羅素（Ruth Tongue）告訴《The TIME》，很多學生在考試前因為沒時間準備食物，所以會直接買外帶的食物，其實許多外帶食物裡也有營養素，可以增進學生的成績。