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國10設e-Tag門架明晚管制通行 高公局：非收費使用

國道10號旗山端明日晚間到18日清晨將封閉入口匝道，並架設e-Tag感應門架。圖為國道10號，示意圖。（資料照，記者張忠義攝）

2017-05-16  23:32

〔即時新聞／綜合報導〕國道10號旗山端豎立告示牌，並指明日晚間到18日清晨將封閉入口匝道，並架設e-Tag感應門架，旗山端出口將「只下不上」，令民眾質疑難道是「國10要收費了嗎」？對此，高公局南區工程處表示，門架只是為了蒐集交通資訊，並非要做收費使用。

《聯合報》報導，國道10號旗山端將於5月17日晚上10點到18日清晨6點架設e-Tag感應門架，施工地點位在國10西行22.7公里處，屆時將管制通行，旗山端出口「只下不上」，西向車道封閉通行。

但針對高公局將架設e-Tag感應門架，民眾質疑是不是政府要搶錢、「國10要收費了嗎？」不過高公局南區工程處回應，指施工門架是交控中心要用來蒐集車流資訊，與遠通電收的ETC收費系統沒有連結，且高公局架設的e-Tag門架比國道計程收費的ETC收費門架還小，交控中心無法獲取車主資訊，日後也不可能直接改裝ETC收費。立委邱議瑩也表示，從未改變反對橫向國道收費的立場，若要收費一定會堅決反對到底。

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  • 圖為架設ETC收費門架的國道收費站，示意圖。（資料照，遠通提供）

    圖為架設ETC收費門架的國道收費站，示意圖。（資料照，遠通提供）

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