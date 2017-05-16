菸害修法大轉彎 酒吧夜店可設吸菸室 董氏怒嗆

2017-05-16 21:56

〔記者林彥彤／台北報導〕衛福部國民健康署今天表示，原在今年1月公告的菸害防制法修正草案內文有變，包含刪除菸品素面包裝、免稅菸品加課每包20元菸捐以及開放酒吧、夜店等室內場所可設置吸菸室等。董氏基金會晚間怒嗆，全球已有47個國家及地區實施包含酒吧、夜店在內的室內公共場所全面禁菸，前陣子要爭取參加WHA的台灣政府，現在卻棄守人民的健康，請衛福部說清楚、講明白！

董氏基金會執行長姚思遠表示，目前全國合格設置的吸菸室共43間，民間團體實測發現，諸如「購物中心的吸菸室」，其PM2.5仍高達888微克，是環保署公布空污紫爆71微克的12.5倍，而另一間「五星級飯店的吸菸室」，其PM2.5則超出空污紫爆4倍，由此可見，「吸菸室」根本就是「毒氣室」。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，菸品點燃會釋放7千多種化學物質，其中有81種確認為致癌物質。根據統計，有3分之1的癌症是由吸菸引起的，而國人10大死因中，有7項與吸菸密切相關，室內公共場所全面禁菸，是完全不花錢又可以真正保障國人健康的菸害防制政策，唯一會反對的就是菸商。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，對於全民健康最重要的無菸環境政策，過去無論是86年時的立法或是96年的修法，與菸商的抗衡都是在立法院，怎麼今草案還沒送到立院衛福部現在就先棄守？請衛福部跟國人說清楚、講明白!