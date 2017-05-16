新豐掩埋場回運底渣 地方抗議並反對活化

由於各地焚化廠歲修，新竹縣新豐區域衛生垃圾掩埋場，重新堆置竹北和新豐兩地約6000公噸垃圾，且近期往場中堆置以免臭味四溢。（記者廖雪茹攝）

2017-05-16 21:05

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新豐區域衛生垃圾掩埋場，目前除重新堆置約6000公噸垃圾，還回運約4000公噸的垃圾焚化底渣，竹北、新豐兩地民意代表今天下午齊聚現場抗議，縣議員鄭清漢等人揚言要在議會抵制，不讓1億2000萬元的活化再利用工程經費審議過關；環保局強調，回運底渣經處理後檢測符合標準，請民眾放心。

縣府爭取7月辦理新豐區域掩埋場的活化再利用工程，今天下午現場簡報說明，與會的鄭清漢、竹北市代表會主席林啟賢、新豐鄉代表會主席許秋澤偕同兩地代表、村里長和附近居民，站在垃圾山前大聲「抗議」、「焚止灰（底）渣進掩埋場」。

鄭清漢等人不滿，除了垃圾堆積如山，「活化都還沒開始，環保局卻已偷偷摸摸地回運大量底渣」，揚言要在議會抵制活化工程；還說，掩埋場1、2、3期都已飽和，不應再運來垃圾、底渣，地方人士希望復育，不要活化再利用，更不應讓新豐鄉公所和代表會背書，背黑鍋。

林啟賢等並質疑，回運的底渣是否含有毒物質？雨季來臨，露天堆置的垃圾污水，有沒有妥善處理？

環保局一般廢棄物防治科長林素檉表示，自去年底自竹南焚化廠回運的底渣，經處理，檢測戴奧辛和其他重金屬等有毒物質，都低於標準值，可提供路基級配料等再利用，迄今回運約4000公噸，鋪設在第2、3期間的泥濘地當路基。

林素檉表示，此掩埋場推估資源回收物約30%，新舊混雜，倘若活化，資收物可取出販賣，騰出空間，可提供新竹地區天災後緊急應變的堆置點；不可燃物（如石棉瓦/片、陶瓷等）就地掩埋；因應焚化廠歲修時，一般廢棄物臨時堆置場所；中央緊急應變調度；至於底渣則儘量朝資源再利用方向努力，不進掩埋場。此外，也將重新檢視、鋪設不透水布，妥善處理污水。

環保局表示，掩埋場活化再利用工程，獲環保署補助8400萬元，縣府自籌3600萬元，工期約2年。

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