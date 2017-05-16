衝高使用率 桃園運動卡擴大優惠

「桃園運動卡」是將特定運動場館優惠，結合在實體的「桃園市民卡」中。（資料照，記者陳昀攝）

2017-05-16 22:31

［記者陳昀／桃園報導］桃園市體育局去年編列500萬元預算，推動「桃園運動卡」，但桃園市議員劉茂群指出，一整年僅1萬0398使用人次，顯示推行成效不彰；體育局長夏金興對此表示，除了原有的「課程報名費」優惠外，今年新增1年24次的「門票」優惠，23歲以上市民持市民卡到特約場館可享半價，23歲以上身心障礙者及65歲以上老人可完全免費。

教育部體育署104年補助體育局240萬元辦理「國民運動卡」，推動運動課程，去年停止後市府決定自己編列500萬元預算，改辦理「桃園運動卡」，夏金興說，「桃園運動卡」結合實體的「桃園市民卡」，不但能持卡享優惠，未來還可以記錄運動資料，增進市民運動便利性，培養規律運動習慣。

劉茂群表示，運動卡相關業務已推行兩年多，也編列高額預算，但一整年的使用人次才1萬出頭，顯示推行成效的進步空間還很大，她認為，原因出在優惠項目及課程太少，要求體育局針對客層深入分析，「要做就要擴大參與！」

夏金興回應說，會持續檢討、增加「桃園運動卡」的優惠項目與課程，除了保留去年的「課程報名費」優惠外，今年新增一年24次的「門票」優惠，兩項優惠都是23歲以上市民持市民卡可享半價，而23歲以上身心障礙者及65歲以上老人，可享全額補助，去年有1萬0398人次受惠、執行金額為417萬3400萬元，也會加強宣傳推廣。

夏金興指出，去年有9家場館登記，提供的運動項目包含有氧舞蹈、游泳、飛輪、保齡球、網球等，地點遍及桃園、八德、龜山、楊梅、中壢等區，今年受理登記的場館尚在核定，規劃補助10家特約場館辦理，近期就會公布名單。