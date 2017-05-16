全民科學日 吉峰學子闖關樂翻
2017-05-16 21:10
霧峰吉峰國小今天舉辦「全民科學日」，小朋友努力吹氣將鋁罐從紙杯吹出。（記者陳建志攝）
〔記者陳建志／台中報導〕為了讓科學向下紮根，並讓科學和生活結合，中市府教育局推動「全民科學日」，今天全市共有30所國小同步舉行科學闖關活動，教育局副局長劉火欽、市議員李天生和吉峰國小校長陳武鎗等人一起舉行啟動儀式，希望每個小朋友從輕鬆的遊戲關卡中愛上科學，並學習到科學原理。
市府教育局副局長劉火欽表示，今天台中市共有30所學校同時舉辦全民科學日闖關活動，由老師帶著小六學生一起設計關卡，希望藉由輕鬆的遊戲過程，讓小朋友知道平時自然課所學到的科學知識，其實在生活中都用到的，讓生活和科學結合，並讓學生從體驗、實驗、實做中發現科學的樂趣。
吉峰國小校長陳武鎗和教務主任臧芷伶表示，在學校老師和小六學生一起討論下，今年以「力」為設計主軸，共設計了磁浮列車、彈指神功、循跡自走車、爬升紙片、會動的摺紙、紙飛機~勇敢的飛吧！等9個關卡，希望學生在遊戲中學到科學的風力、摩擦力、反作用力等原理。
全校同學今天都開心闖關，4年級的蔡勝傑說，覺得「紙風機」關卡，利用兩個報廢的光碟機同時反向運轉，就能把紙飛機射出去，真的很特別；另一位同學李昱承則說，「彈指神功」關卡隔著紙箱以手拍打，居然能讓空氣產生動力將蠟燭吹熄，實在讓人印象深刻，都稱讚科學闖關很好玩。
霧峰吉峰國小今天舉辦「全民科學日」，小朋友在「彈指神功」關卡，體驗藉由空氣動力將蠟燭吹熄。（記者陳建志攝）
霧峰吉峰國小今天舉辦「全民科學日」，小朋友體驗透過旋轉光碟機將紙飛機射出去。（記者陳建志攝）
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