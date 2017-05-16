明降雨緩和轉悶熱 下波鋒面恐影響端午連假

2017-05-16 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕明（17）日鋒面南移並滯留於巴士海峽，各地降雨逐漸緩和，但南部及東半部地區仍有短暫陣雨，午後中部以北山區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區則為多雲的天氣。

中央氣象局指出，明日各地天氣逐漸恢復穩定，西半部平地陽光有機會露臉，但南部地區靠近鋒面，午後熱對流發展旺盛，仍有機會下雨，迎風面的東半部地區也有局部短暫陣雨。溫度方面，隨著降雨緩和，明日又回到悶熱的天氣，北部及東半部地區約27至29度，中南部地區約31、32度。

《天氣風險公司》指出，明日天氣將逐漸轉晴，北部天氣較佳，中南部地區仍有機會降雨，預計下一波鋒面將在下周二、三抵達，不穩定的天氣可能會持續到端午節前後，打算趁端午連假從事戶外活動的朋友要有心理準備。

明日空氣品質，雲嘉南及高屏為橘色提醒（對敏感族群不健康）。