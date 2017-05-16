財源吃不吃緊？ 彰化負債比離警戒值已不遠
2017-05-16 22:18
〔記者張聰秋／彰化報導〕年還沒過一半，彰化縣政府縣庫已不夠用，需再追加舉借5.4億元，追加舉借後累積債務53.1億元，負債比41.68％，未達公債法規上限50％，不過，離45%的警戒值已經不遠。
今年度彰化縣總預算，原本累積舉借133.5億元，追加借5.4億元，追加後債務累積138.9億元，縣府預計償還85.83億元，償還後尚有53.1億元待還。
彰化縣議會今開定期會，主計處長魏大木進行今年度縣府總預算第1次追加減預算報告，縣府要完成今年度計畫和業務，歲入歲出都要追加減。
魏大木說，原歲入370.9億元，追加歲入8.6億元，追加後歲入預算379.6億元，而原歲出預算418.63億元，追加14.1億元，追加後歲出預算432.7億元，歲入歲出差短約53.1億，需增加舉借債務才夠彌平赤字。
魏大木表示，歲入能夠追加拜中央統籌分配稅款等稅課收入增加，以及規費收入和中央計畫型補助收入增加，還有彰濱工業區鹿港區和線西區架設風力發電機，鹿威風力發電公司給予回饋金收入，而歲出增加部分因配合中央補助計畫要編列配合款，還有各局處理相關建設和業務等支出增加。
又要再舉錢才能維持縣府運作，會不會加速債留子孫的速度和金額？對此，縣府財政處副處長楊素祝說，追加減歲出歲入預算後，負債比仍然未達地方縣市政府自主管理的45％警戒值，財源仍算健全。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 謝金燕答禮未現身 真相竟然是...
- 一帶一路峰會 貿易聲明掉漆 歐盟多國拒背書 中國難堪
- 《消失的河流》攝影集 記錄部落返鄉故事
- 朴有天肉貼未婚妻 街頭公然XX
- 周董妻兒助攻第3座歌王 入圍感言是...
- 拿下德最大邦 梅克爾邁向４連霸
- 報復收留史諾登? 港拒收7難民
- 國泰航空去年大虧22億 傳週五啟動大規模裁員
- 國民黨人頭黨員爭議 上演大亂鬥
- 高一生適用 大學考招至多採學測4科
- 受不了客訴 苗客1年走40名司機
- 自爆4歲遭誘姦… 女官員盼為更多被害人打氣
- 豬哥亮長眠基隆 擬設紀念園區
- 女不慎聘逃逸外勞照顧病父 挨罰15萬元判撤銷
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉要「正晶」要「台灣學堂」，還是不要？
- 搶救古坑桂林村「守護神」 村民集資買回
- 買一套鑄造軟體 屏科大獲贈30套
- 改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張
- 老遛鳥俠超商打手槍？ 警方打臉PO文網友
- 叔公爆豬哥亮好賭像老爸 小兒子棋藝佳被讚小神童
- 〈國際現場〉中國國債價格崩跌
- 林全︰前瞻是投資未來 不是發消費券
- 梅鶴路「嘜好」 住戶民調改頭寮一路
- 柯為連任布局 廣納民進黨各派系人才
- 中石化首季EPS0.57元 今年上看2.8元
- 補習班教師實名制 26日前完成稽查
- 領先25分成空 帕帥很無語
- 焦點評論》三軍戰力整合 軍種藩籬須破除
- 垃圾分類下月起破袋檢查 7月開罰
- 開380萬賓士 男墜蘇花懸崖亡
- 桃園產業聚落完整 鄭文燦︰經濟火車頭
- 必翔首季財報無法如期交出
- 洩密給俄國？ 川普反擊：我有權分享恐攻情資
- 美商會籲川普政府：平衡逆差也需考量台人對美採購額
- 證券行情表、證券表格
- 股匯雙漲 台幣升4.3分
- 強化反制戰力》陸軍阿帕契 常駐新竹空軍基地
- 關懷基隆 在地刊物寫故事拋議題
- 亞洲．矽谷 商機無限
- 休旅車、曳引車相撞 1死5傷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：財源吃不吃緊？ 彰化負債比離警戒值已不遠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分