財源吃不吃緊？ 彰化負債比離警戒值已不遠

2017-05-16 22:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕年還沒過一半，彰化縣政府縣庫已不夠用，需再追加舉借5.4億元，追加舉借後累積債務53.1億元，負債比41.68％，未達公債法規上限50％，不過，離45%的警戒值已經不遠。

今年度彰化縣總預算，原本累積舉借133.5億元，追加借5.4億元，追加後債務累積138.9億元，縣府預計償還85.83億元，償還後尚有53.1億元待還。

彰化縣議會今開定期會，主計處長魏大木進行今年度縣府總預算第1次追加減預算報告，縣府要完成今年度計畫和業務，歲入歲出都要追加減。

魏大木說，原歲入370.9億元，追加歲入8.6億元，追加後歲入預算379.6億元，而原歲出預算418.63億元，追加14.1億元，追加後歲出預算432.7億元，歲入歲出差短約53.1億，需增加舉借債務才夠彌平赤字。

魏大木表示，歲入能夠追加拜中央統籌分配稅款等稅課收入增加，以及規費收入和中央計畫型補助收入增加，還有彰濱工業區鹿港區和線西區架設風力發電機，鹿威風力發電公司給予回饋金收入，而歲出增加部分因配合中央補助計畫要編列配合款，還有各局處理相關建設和業務等支出增加。

又要再舉錢才能維持縣府運作，會不會加速債留子孫的速度和金額？對此，縣府財政處副處長楊素祝說，追加減歲出歲入預算後，負債比仍然未達地方縣市政府自主管理的45％警戒值，財源仍算健全。