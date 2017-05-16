520登記結婚 嘉市府送金鏟子祝好孕

2017-05-16 21:14

〔記者王善嬿／嘉市報導〕5月20日因諧音「520我愛你」，成不少新人選這天登記結婚，市府鼓勵婚育，凡登記結婚一方設籍嘉義市，致贈嘉義城隍廟提供的金鏟子，祝新人好孕連連，如非設籍嘉義市也會致贈一份小禮物，截至今天已有40對新人預約登記，有意者到本週五都可預約。

嘉市府統計，103年有1533對新人結婚，前年略為增加為1573對，去年又下降到1427對。

民政處戶政科長吳彩秀說，5月20日諧音「我愛你」，對愛侶具特殊意義，但部分新人受長輩影響，希望挑良辰吉日登記，加上贈送金鏟子等誘因，近年登記踴躍程度不一。

吳秀珍表示，今年適逢週六，新人可在週五下班前，到東、西區戶政事務所預約，還會贈送市長涂醒哲的「愛的祝福」小卡，可洽東區戶政事務所（05）2226330、西區戶政事務所（05）2831823。